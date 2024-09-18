В 16:15 18.09.2024 Акрон и Факел сыграют матч в кубке России по футболу.

Акрон — Факел

Последний матч: «Факел» — «Акрон» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Акрон» — «Факел». Коэффициент ставки — 2.38 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Акрон»).

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