В 22:00 17.09.2024 Спортинг и Лилль сыграют матч в групповом этапе Лиги чемпионов.

Спортинг — Лилль

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спортинг» — «Лилль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.74 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Спортинг»).

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