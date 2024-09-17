В 22:00 17.09.2024 Реал Мадрид и Штутгарт сыграют матч в групповом этапе Лиги чемпионов.

Реал Мадрид — Штутгарт

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Штутгарт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Реал Мадрид»).

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