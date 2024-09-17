Реал Мадрид — Штутгарт
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Штутгарт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Реал Мадрид»).
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