1-й таймМилан — ЛиверпульОнлайн
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    Милан — Ливерпуль: смотрите прямую трансляцию 17.09.2024 в 22:00

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    Милан и Ливерпуль начнут матч в 22:00 в групповом этапе Лиги чемпионов, 17.09.2024.

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    Последний матч: «Ливерпуль» — «Милан» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.75.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Милан»).

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