начнут матч в 22:00 в групповом этапе Лиги чемпионов, 17.09.2024.

Последний матч: «Ливерпуль» — «Милан» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.75 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Милан»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Милан — Ливерпуль.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600€ Новым игрокам