В 19:45 17.09.2024 Ювентус и ПСВ сыграют матч в групповом этапе Лиги чемпионов.

Ювентус — ПСВ

Вас ждет прямая трансляция без рекламных перерывов и буферизации. Качественное изображение и звук как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры Ювентус — ПСВ доступны сотни других матчей.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ювентус» — «ПСВ». Коэффициент ставки — 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Ювентус»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Ювентус — ПСВ.

Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 100€ Новым игрокам