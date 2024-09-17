Гвардиола: Гюндоган усилил свою позицию

Главный тренерпрокомментировал игру полузащитника

«После того как к нам вернулся Гюндо, усилилась позиция, на которой он выступает. Когда он в хорошей форме, сложно выбрать кого-то вместо него. Остальным приходится конкурировать.

Я хочу проводить ротацию, но игроки должны доказать, что готовы к ней, когда она будет совершена. Хочу, чтобы все они были вовлечены и оставались свежими. Однако футболисты должны быть готовы выходить на поле», — отметил Гвардиола в интервью пресс-службе клуба.

mcity

Гюндоган во время летнего трансферного окна перебрался в «Ман Сити» из «Барселоны».