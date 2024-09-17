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    Гвардиола: Гюндоган усилил свою позицию

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру полузащитника Илкая Гюндогана.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «После того как к нам вернулся Гюндо, усилилась позиция, на которой он выступает. Когда он в хорошей форме, сложно выбрать кого-то вместо него. Остальным приходится конкурировать.

    Я хочу проводить ротацию, но игроки должны доказать, что готовы к ней, когда она будет совершена. Хочу, чтобы все они были вовлечены и оставались свежими. Однако футболисты должны быть готовы выходить на поле», — отметил Гвардиола в интервью пресс-службе клуба.

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    Гюндоган во время летнего трансферного окна перебрался в «Ман Сити» из «Барселоны».

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