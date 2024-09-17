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    Гвардиола: Я забил 11 голов за 11 лет, а Холанн — 9 за 4 игры

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о невероятной результативности форварда команды Эрлинга Холанна.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Удивляют ли показатели Холанна? Немного, да. Знаете почему? Я играл 11 лет на профессиональном уровне и забил 11 голов. Этот парень в четырех играх забил девять...

    Я не ожидаю, что Холанн будет забивать два-три гола в каждой игре. Я этого не ожидаю! Если этого не произойдет, это не будет проблемой, потому что я знаю его качества», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

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    Напомним, что Холанн в текущем сезоне смог девять раз поразить ворота соперника в четырех матчах.

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