Гвардиола: Я забил 11 голов за 11 лет, а Холанн — 9 за 4 игры

Главный тренервысказался о невероятной результативности форварда команды

«Удивляют ли показатели Холанна? Немного, да. Знаете почему? Я играл 11 лет на профессиональном уровне и забил 11 голов. Этот парень в четырех играх забил девять...

Я не ожидаю, что Холанн будет забивать два-три гола в каждой игре. Я этого не ожидаю! Если этого не произойдет, это не будет проблемой, потому что я знаю его качества», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

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Напомним, что Холанн в текущем сезоне смог девять раз поразить ворота соперника в четырех матчах.