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    Луис Энрике — о «ПСЖ»: Мне нравится то, что я вижу на текущий момент

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ
    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о текущем положении дел в команде.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Я считаю важно оценивать то, что с командой происходит сейчас, и это соответствует проекту, определённому в прошлом сезоне. Нам нужно подождать до конца сезона, чтобы сделать выводы, а возможно, и несколько сезонов. Мне нравится то, что я вижу на текущий момент. Я принял правильное решение, возглавив "ПСЖ".

    Какой опыт нам нужен? У меня есть опыт участия в Лиге чемпионов? Мы можем выиграть и не иметь опыта при этом. Я не устанавливаю ограничений для своих футболистов. Важно обладать опытом или хорошо играть в футбол? Я вижу, как опытные игроки допускают ошибки», — приводит слова Энрике Le Parisien.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Напомним, что «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице французской Лиги 1 на данный момент.

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