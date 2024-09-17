Луис Энрике — о «ПСЖ»: Мне нравится то, что я вижу на текущий момент

Главный тренервысказался о текущем положении дел в команде.

«Я считаю важно оценивать то, что с командой происходит сейчас, и это соответствует проекту, определённому в прошлом сезоне. Нам нужно подождать до конца сезона, чтобы сделать выводы, а возможно, и несколько сезонов. Мне нравится то, что я вижу на текущий момент. Я принял правильное решение, возглавив "ПСЖ".

Какой опыт нам нужен? У меня есть опыт участия в Лиге чемпионов? Мы можем выиграть и не иметь опыта при этом. Я не устанавливаю ограничений для своих футболистов. Важно обладать опытом или хорошо играть в футбол? Я вижу, как опытные игроки допускают ошибки», — приводит слова Энрике Le Parisien.

Календарь и таблица Лиги 1

Напомним, что «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице французской Лиги 1 на данный момент.