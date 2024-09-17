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    Блэкпул — Шеффилд Уэнсдей. Голы и лучшие моменты онлайн, прямой эфир

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Блэкпул
    В 21:45 17.09.2024 Блэкпул и Шеффилд Уэнсдей сыграют матч в кубке Лиги Англии.

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    Блэкпул — Шеффилд Уэнсдей

    Последний матч: «Лидс» — «Шеффилд Уэнсдей» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

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