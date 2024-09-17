Алиссон: Кьеза уже демонстрирует свое мастерство на тренировках

Голкипер «Ливерпуля»высказался о новичке команды. Вратарь отметил, что форвард демонстрирует свое мастерство на тренировках.

«Федерико Кьеза уже демонстрирует своё мастерство на тренировках. Но я очень рад видеть его улыбку. Федерико улыбается с первого момента, как он присоединился к "Ливерпулю".

Кажется, он благодарен за присоединение к клубу, поскольку это новая возможность для его жизни в топовом клубе», — цитирует Бекера в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

Соглашение с Кьезой истекает в 2025 году. Зарплата футболиста составляет 5 млн евро в год.

«Ливерпуль» 17 сентября сразится с «Миланом» в стартовом матче Лиги чемпионов-2024/25.