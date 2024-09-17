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    Алиссон: Кьеза уже демонстрирует свое мастерство на тренировках

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    Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер высказался о новичке команды Федерико Кьезе. Вратарь отметил, что форвард демонстрирует свое мастерство на тренировках.

    Федерико Кьеза
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    Федерико Кьеза

    «Федерико Кьеза уже демонстрирует своё мастерство на тренировках. Но я очень рад видеть его улыбку. Федерико улыбается с первого момента, как он присоединился к "Ливерпулю".

    Кажется, он благодарен за присоединение к клубу, поскольку это новая возможность для его жизни в топовом клубе», — цитирует Бекера в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

    Соглашение с Кьезой истекает в 2025 году. Зарплата футболиста составляет 5 млн евро в год.

    «Ливерпуль» 17 сентября сразится с «Миланом» в стартовом матче Лиги чемпионов-2024/25.

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