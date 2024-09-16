Тебас: «Манчестер Сити» должен понести заслуженное наказание

Глава Ла Лигивысказался о предстоящих слушаниях по делу о 115 нарушениях

«Премьер-лига не должна поддаваться давлению, верно? "Манчестер Сити" — просто один из клубов, и когда ты возглавляешь ассоциацию, ты должен действовать.

Премьер-лига не должна делать различий между большими и маленькими, важными и "неважными" клубами. "Манчестер Сити" является членом ассоциации, который допустил нарушения и должен понести заслуженное наказание. В противном случае авторитет турнира будет утрачен», — приводит слова Тебаса GiveMeSport.

Напомним, что «Манчестер Сити» якобы 115 раз нарушил финансовый фейр-плэй с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Вердикт по данному делу должен быть обнародован в марте следующего года.