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    Тебас: «Манчестер Сити» должен понести заслуженное наказание

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    Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о предстоящих слушаниях по делу о 115 нарушениях «Манчестер Сити».

    Хавьер Тебас
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    Хавьер Тебас

    «Премьер-лига не должна поддаваться давлению, верно? "Манчестер Сити" — просто один из клубов, и когда ты возглавляешь ассоциацию, ты должен действовать.

    Премьер-лига не должна делать различий между большими и маленькими, важными и "неважными" клубами. "Манчестер Сити" является членом ассоциации, который допустил нарушения и должен понести заслуженное наказание. В противном случае авторитет турнира будет утрачен», — приводит слова Тебаса GiveMeSport.

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    • Напомним, что «Манчестер Сити» якобы 115 раз нарушил финансовый фейр-плэй с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Вердикт по данному делу должен быть обнародован в марте следующего года.

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