В 01:15 16.09.2024 Сиэтл Саундерс и Спортинг Канзас Сити сыграют матч в чемпионате МЛС.

Сиэтл Саундерс — Спортинг Канзас Сити

Последний матч: «Спортинг Канзас Сити» — «Сиэтл Саундерс» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Вас ждет прямая трансляция без рекламных перерывов и буферизации. Качественное изображение и звук как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры Сиэтл Саундерс — Спортинг Канзас Сити доступны сотни других матчей.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «Спортинг Канзас Сити». Коэффициент ставки — 2.13 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Сиэтл Саундерс»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сиэтл Саундерс — Спортинг Канзас Сити.

Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600€ Новым игрокам