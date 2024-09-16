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    Сиэтл Саундерс — Спортинг Канзас Сити. Голы и лучшие моменты онлайн, прямой эфир

    Футбол MLS
    В 01:15 16.09.2024 Сиэтл Саундерс и Спортинг Канзас Сити сыграют матч в чемпионате МЛС.

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    Сиэтл Саундерс — Спортинг Канзас Сити

    Последний матч: «Спортинг Канзас Сити» — «Сиэтл Саундерс» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «Спортинг Канзас Сити». Коэффициент ставки — 2.13.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Сиэтл Саундерс»).

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