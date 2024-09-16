В ЦСКА рассказали, почему отстранили Помазуна от команды

Заместитель генерального директора московскогопо спортивным вопросамвысказался об отстранении от тренировок с командой вратаря

«История не очень красивая. Интервью было, когда он был ещё игроком "Урала", 5-6 месяцев назад. Был неправильный тайминг этих слов, за день до закрытия трансферного окна после того, как нам агент Ильи всё лето рассказывал, что они уйдут в сильный европейских клуб. Или было неправильно подобрано время публикации.

Важно, что это было перед игрой с "Зенитом". Это было просто невовремя. Думаю, время лечит, это все полечится», — отметил Шевелев эфире YouTube-канала «Это футбол, брат».

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Напомним, что летом Помазун так и не смог найти себе новую команду, поэтому остался в стане ЦСКА.