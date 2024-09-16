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    Олимпик Ташкент — Металлург Бекабад онлайн трансляция

    Футбол
    В 14:00 16.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Олимпик Ташкент — Металлург Бекабад в Суперлиге Узбекистана.

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    Последний матч: «Металлург Бекабад» — «Олимпик Ташкент» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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