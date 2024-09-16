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    Лаксальт и Нгамале пропустят матч Кубка России

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    Медицинский штаб московского «Динамо» сообщил, что два игрока пропустят ближайший кубковый матч.

    Диего Лаксальт
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    Диего Лаксальт

    Это полузащитники Диего Лаксальт и Муми Нгамале. Они продолжают восстановление после полученных травм в чемпионате России.

    «Что с Нгамале? У него началась завершающая неделя по возвращению в общую группу. В ближайшее время ожидаем его в строю. К кубковому матчу он точно не будет готов, после — посмотрим.

    Диего Лаксальт получил травму в матче с "Оренбургом". У него схожий диагноз с Нгамале, разве что менее контактный характер травмы. Восстановление идет хорошо. Будем готовить к ближайшим матчам, но к кубковой встрече он не успеет восстановиться», — сказал «Матч ТВ» глава медицинского штаба бело-голубых Александр Родионов.

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    Камерунский полузащитник выбыл из строя 17 августа в игре 5-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0), а Лаксальт получил повреждение в 7-м туре против «Оренбурга» (2:2).

    В Кубке России «Динамо» сыграет 18 сентября на выезде против одноклубников из Махачкалы.

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