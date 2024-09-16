В 00:30 16.09.2024 Крузейро и Сан-Паулу сыграют матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Крузейро — Сан-Паулу

Последний матч: «Сан-Паулу» — «Крузейро» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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