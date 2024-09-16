В 00:30 16.09.2024 Фламенго и Васко да Гама сыграют матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Фламенго — Васко да Гама

Последний матч: «Васко да Гама» — «Фламенго» 1:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фламенго» — «Васко да Гама» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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