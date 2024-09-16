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    • Карвахаль ответил на вопрос о новом контракте с «Реалом»
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    Карвахаль ответил на вопрос о новом контракте с «Реалом»

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    Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль заявил о готовности подписать новый контракт с клубом.

    Даниэль Карвахаль
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    Даниэль Карвахаль

    «Что касается нового контракта, то это решает клуб. Я приму любое решение. Никаких проблем.

    Я хочу оставаться здесь как можно дольше. Но как только пойму, что больше не соответствую уровню "Реала", я уйду», — приводит слова 32-летнего футболиста журналист Фабрицио Романо.

    Действующий контракт Карвахаля с «Реалом» рассчитан до июня 2025 года.

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    • Карвахаль выступает за первую команду «Реала» с 2013 года.

    Напомним, ранее в сентябре «Реал» сообщил о подписании нового контракта с украинским вратарем Андреем Луниным.

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