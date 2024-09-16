Карвахаль ответил на вопрос о новом контракте с «Реалом»

Защитник мадридского «Реала»заявил о готовности подписать новый контракт с клубом.

«Что касается нового контракта, то это решает клуб. Я приму любое решение. Никаких проблем.

Я хочу оставаться здесь как можно дольше. Но как только пойму, что больше не соответствую уровню "Реала", я уйду», — приводит слова 32-летнего футболиста журналист Фабрицио Романо.

Действующий контракт Карвахаля с «Реалом» рассчитан до июня 2025 года.

Карвахаль выступает за первую команду «Реала» с 2013 года.

Напомним, ранее в сентябре «Реал» сообщил о подписании нового контракта с украинским вратарем Андреем Луниным.