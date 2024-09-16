В 22:00 16.09.2024 Бирмингем Сити и Рексхэм сыграют матч в Первой Лиге Англии.

Бирмингем Сити — Рексхэм

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