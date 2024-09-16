В 17:00 16.09.2024 Арсенал Тула и Урал сыграют матч в Первой лиге России.

Арсенал Тула — Урал

Последний матч: «Арсенал Тула» — «Урал» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал Тула» — «Урал» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.04 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Арсенал Тула»).

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