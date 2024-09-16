В 20:00 16.09.2024 Антальяспор и Адана Демирспор сыграют матч в турецской футбольной Суперлиге.

Антальяспор — Адана Демирспор

Последний матч: «Антальяспор» — «Адана Демирспор» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Антальяспор» — «Адана Демирспор». Коэффициент ставки — 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Антальяспор»).

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