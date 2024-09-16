Анчелотти: Происходящее с Винисиумом — недопустимо!

Главный тренер мадридскоговысказался о том, как фанаты относятся к форварду команды

«То, что происходило с Винисиусом за последние годы… это что-то невыносимое. Я не знаю, как он с этим справляется. Я бы так не смог. Происходящее с Вини — недопустимо!

Я думаю, что его провоцируют, потому что видят, насколько он опасен. Прекратите обращать внимание на Винисиуса и обратите уже внимание на происходящее на трибунах», — приводит слова Анчелотти AS.

Календарь и таблица испанской Примеры

Напомним, что Винисиус неоднократно страдал от расизма в Испании.