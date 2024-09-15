начнут матч в 21:00 в чемпионате Хорватии по футболу, 15.09.2024.

Последний матч: «Вараждин» — «Sibenik» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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