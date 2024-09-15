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    Ноа — Арарат: как смотреть трансляцию матча в Высшей лиге Армении

    Футбол
    В 18:00 15.09.2024 Ноа и Арарат сыграют матч в Высшей лиге Армении.

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    Ноа — Арарат

    Последний матч: «Арарат» — «Ноа» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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