Мбаппе: Лига чемпионов сильно изменилась, нужно начать новый турнир с победы

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
Нападающий может выйти на поле 17 сентября в поединке против «Штутгарта».
«Это будет очень важно для меня. Как было сказано мной в первый день, я приехал в Мадрид, чтобы проживать подобные вечера.
Очень сосредоточен на том, что нам нужно сделать, ведь Лига чемпионов сильно изменилась. Теперь это новое соревнование, в котором мы должны начать с победы», — приводит слова Мбаппе Marca.
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Контракт с Мбаппе истекает в июне 2029 года.