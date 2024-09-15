Мбаппе: Лига чемпионов сильно изменилась, нужно начать новый турнир с победы

Форвард «Реала»высказался по поводу предстоящего дебюта в Лиге чемпионов в футболке «сливочных».

Нападающий может выйти на поле 17 сентября в поединке против «Штутгарта».

«Это будет очень важно для меня. Как было сказано мной в первый день, я приехал в Мадрид, чтобы проживать подобные вечера.

Очень сосредоточен на том, что нам нужно сделать, ведь Лига чемпионов сильно изменилась. Теперь это новое соревнование, в котором мы должны начать с победы», — приводит слова Мбаппе Marca.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Контракт с Мбаппе истекает в июне 2029 года.