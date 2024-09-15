Левандовский: Социальные сети и давление мешают молодым футболистам

Нападающийвысказался о большом количестве травм среди молодых футболистов.

«Вы сами знаете, что молодые футболисты уже получили так много травм в юном возрасте. Нельзя ожидать, что позже эти игроки будут демонстрировать высокий уровень на протяжении 10 лет. Это связано с психологическим фактором, социальными сетями. Крайне тяжелая ситуация», — приводит слова Левандовского New York Times.

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В текущем сезоне 36-летний Левандовский провел четыре матча, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.