В 21:45 15.09.2024 Ланс и Лион сыграют матч в чемпионате Франции по футболу.

Ланс — Лион

Последний матч: «Лион» — «Ланс» 0:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ланс» — «Лион». Коэффициент ставки — 1.82 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ланс»).

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