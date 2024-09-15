ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодар»Бесподобный Сперцян и непобедимый «Краснодар»
  • 09:13
    • Мераб Двалишвили новый чемпион UFC в легчайшем весе
  • 00:18
    • «ПСЖ» одолел «Брест» благодаря дублю Дембеле
  • 00:04
    • Два гола с пенальти принесли «Реалу» победу над «Реалом Сосьедад»
  • 23:43
    • «Милан» разгромил «Венецию» и добыл первую победу в сезоне
  • 22:40
    • Карпин: В чужой штрафной не забиваем, в своей штрафной — привозим
    Все новости спорта

    Гвардиола оценил форму Холанна

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити
    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о нападающем Эрлинге Холанне. По словам специалиста, форвард находится в отличной форме.

    Хосеп Гвардиола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола

    «Я бы сказал — это его лучшая форма, но прошло всего всего четыре матча, не так много. Я не спрашивал, готов ли он. Если бы он не был готов, он бы пришёл ко мне. Он невероятное оружие. Конечно, ему было тяжело.

    Мы стараемся заботиться обо всех здесь, и если у кого-то проблемы, мы остаёмся рядом. Нужно быть сильным. Может быть, стоит на 90 минут забыть о личном, если жизнь даст тебе удар в лицо», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

    Календарь и таблица АПЛ

    Холанн играет за «горожан» с 2022 года. В активе форварда 99 голов в 103-х встречах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» потеряет очки на поле «Тоттенхэма»?
  • «Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
  • «Ахмат» окажет сопротивление
  • «Динамо» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Барселона» продлит свою серию побед?!
  • «Жирона» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.01
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.54
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Жирона — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Монца — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетико — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.92
  • Прогноз на матч Аль-Шорта — Аль-Наср
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры