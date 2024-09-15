Гвардиола оценил форму Холанна

Наставник «Манчестер Сити»высказался о нападающем. По словам специалиста, форвард находится в отличной форме.

«Я бы сказал — это его лучшая форма, но прошло всего всего четыре матча, не так много. Я не спрашивал, готов ли он. Если бы он не был готов, он бы пришёл ко мне. Он невероятное оружие. Конечно, ему было тяжело.

Мы стараемся заботиться обо всех здесь, и если у кого-то проблемы, мы остаёмся рядом. Нужно быть сильным. Может быть, стоит на 90 минут забыть о личном, если жизнь даст тебе удар в лицо», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

Календарь и таблица АПЛ

Холанн играет за «горожан» с 2022 года. В активе форварда 99 голов в 103-х встречах.