Гуарирапа мог перейти в ЦСКА еще зимой

Нападающийвысказался о своем переходе в московский клуб.

«Ничего не слышал об интересе "Партизана" ко мне, тем более после того, как я подписал контракт с ЦСКА. Может быть, мой агент что-то знает. Но сейчас я в ЦСКА, рад здесь находиться и играть за этот клуб.

Зимой этого года ЦСКА действительно интересовался мной, клуб хотел меня подписать. Но тогда возникли некоторые трудности, из-за которых данный трансфер не состоялся. После этого получилось договориться с "Сочи", где провел хорошие полгода», — цитирует Гуарирапу «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

Нападающий пополнил состав «Сочи» по ходу прошлого сезона. В сезоне 2023/2024 Гуарирапа провел 10 матчей в рамках РПЛ, забил 8 голов и сделал голевую передачу.