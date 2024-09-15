Гасилин: Батракова хочется сравнить с Бекхэмом

Бывший футболист «Зенита»высказался о 19-летнем хавбеке московского «Локомотива»

Ранее московский клуб в РПЛ победил «Оренбург» (4:2).

«Батраков — уникальный игрок. Как он работает с мячом. Очень хочется сравнить его с Бекхэмом. Это очень качественный игрок, один из лучших в нашей лиге.

Он забивает — и как спокойно. Для него это обыденность, а парень ещё очень молодой», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Батраков провел 10 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 5 голевых передач.

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Нынешний контракт Батракова с московским клубом истекает в июне 2027 года.