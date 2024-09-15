Флик: Ямалю нужно двигаться вперед и усердно работать

Наставник «Барселоны»накануне матча Примеры с «Жироной» дал совет футболисту сине-гранатовых

«Я думаю, что Ламин находится на высоком уровне, но в его возрасте он может и должен совершенствоваться. Замечательно видеть, как он тренируется изо дня в день. Но ему нужно двигаться вперёд, развиваться, усердно работать… Я думаю, это хороший совет.

Если он хочет стать великим чемпионом, ему не удастся много отдыхать, ему нужно продолжать работать и работать», — приводит слова Флика Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

В нынешнем сезоне Ямаль в четырех матчах Примеры забил один гол и сделал 4 результативные передачи.