Луис Энрике: Начало этого сезона — это просто продолжение прошлого

Главный тренервысказался о старте команды в текущем сезоне Лиги 1.

«Сейчас говорить о чем-то подобном довольно легко. В прошлом сезоне был матч против "Ниццы", в котором я увидел перемены. С тех пор я считаю, что мы способны контролировать игры.

Начало этого сезона — это просто продолжение прошлого. Финал Кубка Франции против "Лиона" (2:1) тоже был очень хорошим. Хотелось бы думать, что команда продолжает прибавлять.

Вот почему не было смысла подписывать много игроков в межсезонье», — цитирует Энрике L’Équipe.

Календарь и таблица Лиги 1

«ПСЖ» по итогам четырех туров набрал 12 очков и возглавил таблицу лиги 1.