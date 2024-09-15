начнут матч в 15:00 в чемпионате Казахстана по футболу, 15.09.2024.

Последний матч: «Тобол» — «Елимай» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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