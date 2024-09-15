начнут матч в 13:30 в Серии А, 15.09.2024.

Последний матч: «Рома» — «Дженоа» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дженоа» — «Рома» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.77 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Рома»).

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