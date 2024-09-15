В 16:30 15.09.2024 Аугсбург и Санкт-Паули сыграют матч в немецкой Бундеслиге.

Аугсбург — Санкт-Паули

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Аугсбург»).

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