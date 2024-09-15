Альгуасиль: Мы были лучше «Реала»

Главный тренеротреагировал на поражение команды в матче с(0:2).

«Мы провели великолепный матч против лучшей команды Ла Лиги и одной из лучших в мире. Вы видели уровень команды. По первому пенальти нет никаких сомнений, второй из тех, что называют спорными, но так уж вышло...

Мы показали, что у нас есть команда, у нас есть уровень и качество. Победы придут. Сыграть лучше было сложно, но мы расстроены, мы были лучше "Реала" и уходим разочарованными. Мы должны извлечь позитивные моменты из игры.

Когда мы способны провести такой матч, я ухожу домой гордым и могу спокойно спать. Хотя также расстроен и огорчен», — цитирует Альгуасиля As.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» с 11 очками поднялся на второе место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» с 4 баллами идет 16-м.