В 15:00 14.09.2024 Жальгирис и Хегельман Литауен сыграют матч в Лига А Литвы.

Жальгирис — Хегельман Литауен

Последний матч: «Хегельман Литауен» — «Жальгирис» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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