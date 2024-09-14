ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сесар МонтесМексиканский бульдог. «Локомотив» цементирует оборону Сесаром Монтесом
  • 23:28
    • Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хайденхайм»
    Все новости спорта

    Тен Хаг: Каземиро нужен «Манчестер Юнайтед»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре хавбека Каземиро на старте текущего сезона.

    Каземиро
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Каземиро

    «Он определённо нужен. Разумеется, я общаюсь с ним. Но у каждого может случиться плохой день.

    Он опытен, и, думаю, это не первый раз, когда он демонстрирует плохую игру. Теперь ему предстоит преодолеть этот период. Но это нормально, ведь случаются взлёты и падения. Он знает, как с этим справиться. Нет человека, карьера которого шла бы только вверх», — приводит слова тен Хага Evening Standard.

    Календарь и таблица АПЛ

    В текущем сезоне Каземиро провел 4 матчах во всех турнирах. Текущий контракт с футболистом истекает в июне 2026 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА сможет оказать серьезное сопротивление сопернику
  • ЦСКА — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Южное дерби — без интриги?
  • «Краснодар» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.95
    •
  • Сможет ли «Манчестер Юнайтед» победить «Саутгемптон»?
  • «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 14 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ПСЖ — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры