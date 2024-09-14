Тен Хаг: Каземиро нужен «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед»высказался об игре хавбекана старте текущего сезона.

«Он определённо нужен. Разумеется, я общаюсь с ним. Но у каждого может случиться плохой день.

Он опытен, и, думаю, это не первый раз, когда он демонстрирует плохую игру. Теперь ему предстоит преодолеть этот период. Но это нормально, ведь случаются взлёты и падения. Он знает, как с этим справиться. Нет человека, карьера которого шла бы только вверх», — приводит слова тен Хага Evening Standard.

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В текущем сезоне Каземиро провел 4 матчах во всех турнирах. Текущий контракт с футболистом истекает в июне 2026 года.