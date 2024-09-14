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    Шрусбери Таун — Чарльтон Атлетик 14.09.2024 прямая трансляция

    Футбол Футбол Англии
    В 17:00 14.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Шрусбери Таун — Чарльтон Атлетик в английской Первой Лиге.

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    Последний матч: «Чарльтон Атлетик» — «Шрусбери Таун» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Чарльтон Атлетик»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Шрусбери Таун — Чарльтон Атлетик.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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