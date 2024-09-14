В 15:30 14.09.2024 Шамахы и Сумгаит сыграют матч в Премьер-лиге Азербайджана.

Шамахы — Сумгаит

Последний матч: «Шамахы» — «Сумгаит» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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