В 17:30 14.09.2024 Навбахор и Nasaf Qarshi сыграют матч в Суперлиге Узбекистана.

Навбахор — Nasaf Qarshi

Последний матч: «Nasaf Qarshi» — «Навбахор» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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