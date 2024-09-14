Нагорных: Батраков — пример для всех молодых футболистов

Председатель совета директоров «Локомотива»высказался о высокой результативности полузащитника

После матча восьмого тура РПЛ против «Оренбурга» (4:2), в котором он забил два гола, 19-летний Батраков стал новым лидером РПЛ по системе «гол+пас».

«Алексей с шести лет находится в системе "Локомотива", постоянно пашет и самосовершенствуется. Мы даем молодежи возможность развиваться — это стратегия клуба, которой мы стараемся придерживаться.

То, что делает Алексей — пример для всех молодых футболистов страны и доказательство того, что юным игрокам нужно доверять.

Нам важно, чтобы он развивался сам. Трансферная стоимость вторична. Главное, чтобы он радовал болельщиков "Локомотива".

Будем охранять его от других клубов как зеницу ока? У нас для этого приняты все меры», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в 700 тысяч евро. Контракт Алексея с «Локомотивом» рассчитан до июня 2027 года.