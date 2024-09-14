начнут матч в 21:45 в Серии А, 14.09.2024.

Последний матч: «Венеция» — «Милан» 0:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Милан» — «Венеция». Коэффициент ставки — 1.87 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Венеция»).

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