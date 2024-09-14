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    Лунин: Спасибо за доверие, предстоит много работы

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    Вратарь «Реала» Андрей Лунин отреагировал на продление соглашения с мадридским клубом. Новый контракт рассчитан до лета 2030 года.

    Андрей Лунин
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    Андрей Лунин

    «Мечта всё ещё остается реальностью. Спасибо "Реалу" за то, что с первого дня я чувствую себя здесь как дома.

    Спасибо за доверие, предстоит много работы, давайте сделаем это вместе», — написал Лунин в соцсетях.

    Напомним, что украинский голкипер пополнил состав «сливочных» в 2018-м году. В прошедшем сезоне Лунин провел за «Реал» 32 матча во всех турнирах, в которых пропустил 31 гол.

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