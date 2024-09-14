Лунин: Спасибо за доверие, предстоит много работы

Вратарь «Реала»отреагировал на продление соглашения с мадридским клубом. Новый контракт рассчитан до лета 2030 года.

«Мечта всё ещё остается реальностью. Спасибо "Реалу" за то, что с первого дня я чувствую себя здесь как дома.

Спасибо за доверие, предстоит много работы, давайте сделаем это вместе», — написал Лунин в соцсетях.

Напомним, что украинский голкипер пополнил состав «сливочных» в 2018-м году. В прошедшем сезоне Лунин провел за «Реал» 32 матча во всех турнирах, в которых пропустил 31 гол.

Ранее сообщалось о том, что центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба попал в список трансферных целей мадридского «Реала».