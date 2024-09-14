В 16:00 14.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав Серии А.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Комо» — «Болонья» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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