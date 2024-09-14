Евсеев про Батракова: Он оказывается в тех местах, откуда забиваются мячи

Российский тренероценил игру полузащитникав нынешнем сезоне.

«Уже много хороших слов про него сказано, и не просто так его вызвали в сборную. Насколько я понимаю, для него было знакомо играть на искусственном поле в матче против "Оренбурга". Потому что он все время на нем играл за молодежный "Локомотив". Он оказывается в тех местах, откуда забиваются мячи. Наверное, юношеский задор… За счет своего движения и светлой головы оказывается там, где надо.

Тренерский штаб же видел и не просто так вводил его в основной состав. Не понаслышке знаю, что у Алексея с головой все в порядке. Он понимает игру и еще до принятия решения оценивает ситуацию», — сказал Евсеев СЭ.

В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 8 матчей, забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.