В 13:00 14.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Украины по футболу.

Последний матч: «Ингулец» — «Черноморец Од» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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