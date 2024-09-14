В 17:00 14.09.2024 Брайтон энд Хоув Альбион и Ипсвич Таун сыграют матч в английской футбольной Премьер-лиге.

Брайтон энд Хоув Альбион — Ипсвич Таун

Последний матч: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ипсвич Таун» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ипсвич Таун». Коэффициент ставки — 2.06 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Брайтон энд Хоув Альбион»).

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