Батраков: Если не забью и мы победим, то для меня это будет не менее значимо

Футболиствысказался о матче против(4:2).

Отметим, что полузащитник смог отметиться дублем в этой игре.

«Хочу поблагодарить команду. Матч был сложный: искусственное поле, непростые погодные условия, но все выложились на максимум.

Я забивал уже в прошлом сезоне дебютный мяч в Оренбурге. Сегодня тоже получилось отличиться, но для меня главное — это победа моей команды.

Счет не отражает сложность матча. "Оренбург" — хорошая и дисциплинированная команда. Где‑то мы оказались удачливее.

Я не люблю оценивать свои действия. Если не забью и мы победим, то для меня это будет не менее значимо», — цитирует Батракова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» поднялся на первое место в таблице РПЛ — 19 очков. «Оренбург» остался на 12-й строчке — шесть очков.

В девятом туре РПЛ «Локомотив» сыграет на выезде с «Пари НН», а «Оренбург» встретится в гостях с «Химками».