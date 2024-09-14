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    Батраков: Если не забью и мы победим, то для меня это будет не менее значимо

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    Футболист «Локомотива» Алексей Батраков высказался о матче против «Оренбурга» (4:2).

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    Отметим, что полузащитник смог отметиться дублем в этой игре.

    «Хочу поблагодарить команду. Матч был сложный: искусственное поле, непростые погодные условия, но все выложились на максимум.

    Я забивал уже в прошлом сезоне дебютный мяч в Оренбурге. Сегодня тоже получилось отличиться, но для меня главное — это победа моей команды.

    Счет не отражает сложность матча. "Оренбург" — хорошая и дисциплинированная команда. Где‑то мы оказались удачливее.

    Я не люблю оценивать свои действия. Если не забью и мы победим, то для меня это будет не менее значимо», — цитирует Батракова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» поднялся на первое место в таблице РПЛ — 19 очков. «Оренбург» остался на 12-й строчке — шесть очков.

    В девятом туре РПЛ «Локомотив» сыграет на выезде с «Пари НН», а «Оренбург» встретится в гостях с «Химками».

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