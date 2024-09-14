Аленичев: Такой «Спартак» обязан бороться с «Зенитом» до последнего тура

Бывший главный тренер «Спартака»считает, что красно-белые в этом сезоне способны бороться за победу в РПЛ.

«Конечно, я хочу, чтобы такой "Спартак", который мы видим сейчас, боролся с "Зенитом". И он обязан бороться с "Зенитом" вплоть до последнего тура, чего я бы хотел. Как это случилось в прошлом сезоне, когда конкуренцию "Зениту" составили до последнего тура "Краснодар" и "Динамо". Конечно, эта конкуренция — огромный плюс для российского чемпионата.

Всё зависит от "Спартака". Если они будут играть с лидерами удачно, как с "Зенитом", всё будет хорошо.

Важно, чтобы с середняками и командами из нижней части таблицы "Спартак" не терял очки. Это произошло в 1-м туре в Оренбурге, но это уже нужно забыть», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».

«Спартак» в ближайшем матче сыграет 15 сентября против махачкалинского «Динамо». LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.