ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Детройт»НХЛ: топ-8 команд, которые рискуют увязнуть в бесформенной середине
  • 16:17
    • «Факел» и «Пари НН» сыграли вничью
  • 13:58
    • «Локомотив» выиграл у «Оренбурга», 19-летний Батраков оформил дубль
  • 15:23
    • Соболев — в стартовом составе «Зенита» на матч с ЦСКА
  • 15:08
    • Рамос может продолжить карьеру в МЛС
  • 15:00
    • Галактионов попросил СМИ не называть Батракова новой звездой
    Все новости спорта

    Аленичев: Такой «Спартак» обязан бороться с «Зенитом» до последнего тура

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Зенит РПЛ Футбол России
    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что красно-белые в этом сезоне способны бороться за победу в РПЛ.

    Дмитрий Аленичев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Аленичев

    «Конечно, я хочу, чтобы такой "Спартак", который мы видим сейчас, боролся с "Зенитом". И он обязан бороться с "Зенитом" вплоть до последнего тура, чего я бы хотел. Как это случилось в прошлом сезоне, когда конкуренцию "Зениту" составили до последнего тура "Краснодар" и "Динамо". Конечно, эта конкуренция — огромный плюс для российского чемпионата.

  • Защитник с задатками нападающего. «Спартак» закрывает сделку по Рикарду Мангашу
  • «Красно-белые» находятся в шаге от подписания забивного португальского латераля
  • 10/09/2024

    • Всё зависит от "Спартака". Если они будут играть с лидерами удачно, как с "Зенитом", всё будет хорошо.

    Важно, чтобы с середняками и командами из нижней части таблицы "Спартак" не терял очки. Это произошло в 1-м туре в Оренбурге, но это уже нужно забыть», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».

    «Спартак» в ближайшем матче сыграет 15 сентября против махачкалинского «Динамо». LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА сможет оказать серьезное сопротивление сопернику
  • ЦСКА — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Южное дерби — без интриги?
  • «Краснодар» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.95
    •
  • На «Энфилде» забьют обе команды?
  • «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 14 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ПСЖ — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Борнмут — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры